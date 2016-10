Neue Westfälische (Bielefeld): Tauber für härtere Gangart in Integrationspolitik

Bielefeld (ots) - Bielefeld. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat sich für eine härtere Gangart in der Integrationspolitik ausgesprochen. Er sagte der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen" (Freitagsausgabe): "Wir müssen bei der Integration von Beginn an klar machen, welche Erwartungen wir an die haben, die in unser Land gekommen sind". Er forderte, Zuwanderern und Asylbewerbern von vorne herein zu erklären, "welche Werte für unser Zusammenleben prägend und damit nicht verhandelbar sind". Vor dem "Deutschlandtag" der Jungen Union in Paderborn kritisierte Tauber die NRW-Landesregierung. Vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um mutmaßliche "No-Go-Areas" vor allem in Ruhrgebietsstädten, warnte er davor, begangene Fehler zu wiederholen. "Die CDU will kein planloses Multikulti, keine Parallelgesellschaften und schon gar keine Ghettos."

Pressekontakt:

Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell