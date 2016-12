Erfurt (ots) - Der mutmaßliche Anschlag in Berlin vom gestrigen Abend wirft Fragen bei Kindern und Erwachsenen auf. Der Kinderkanal von ARD und ZDF reagiert darauf mit Dialogmöglichkeiten auf kika.de, erwachsene.kika.de sowie mit einer ausführlichen Berichterstattung in der Kindernachrichten-Sendung "logo! Die Welt und ich." (ZDF).

Was Kinder jetzt bewegt

Um 19:50 Uhr blickt "logo! Die Welt und ich." (ZDF) auf den aktuellen Stand der Ermittlungen und ordnet diese kindgerecht ein. tivi.de begleitet die Nachrichtenlage parallel.

Die "logo!"-Moderatorin Jennie Sieglar sowie Clarissa Corrêa da Silva und Sabine Marx vom "KUMMERKASTEN"-Team stehen im Anschluss daran ab 20:00 Uhr zum Chat in der KiKA-Community mein!KiKA bereit. Dort gehen die Moderatorinnen auf die Fragen der Kinder ein und versuchen, die Ängste und Sorgen aufzufangen.

Wie Eltern mit den Ereignissen umgehen können

Im Online-Angebot "KiKA für Erwachsene" gibt Sabine Marx, Fachberaterin der Diakonie, am heutigen Vorabend in einem Video-Interview Hilfestellungen für Eltern, wie das Ereignis in der Familie thematisiert werden kann.

Ergänzend sind auf erwachsene.kika.de allgemeine Informationen für Eltern zum Umgang mit Nachrichten, die Angst machen, zu finden.

