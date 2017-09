phoenix Live: Herbstgutachten der Wirtschaftsforschungsinstitute - Donnerstag, 28. September 2017, 11.00 Uhr

Bonn (ots) - Die künftige Bundesregierung kann mit kräftigem Rückenwind von der Konjunktur rechnen: Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute heben Insidern zufolge ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in diesem Jahr auf rund 1,9 von bislang 1,5 Prozent an. Die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose soll offiziell in der Bundespressekonferenz vorgestellt werden. Beteiligt an dem Gutachten sind unter anderem das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle. phoenix überträgt die Vorstellung und geplanten Reden live.

