Nato-Gipfel in Brüssel mit Besuch von US-Präsident Donald Trump, Donnerstag, 25. Mai 2015, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Kurz vor seiner Amtseinführung hatte US-Präsident Donald Trump die Nato noch als obsolet bezeichnet, jetzt wird er im Rahmen seiner Europa-Reise am Gipfel in Brüssel teilnehmen. Es ist das erste Mal, dass er auf Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron und die anderen Nato-Alliierten trifft. Themenschwerpunkt des Gipfels ist die Sicherheit im euro-atlantischen Raum. Dazu zählen die veränderte Bedrohungslage im Osten und der internationale Terrorismus. Daneben wird es auch um Afghanistan sowie die Frage der fairen Lastenverteilung im Militärbündnis gehen. Bereits ab 9.00 Uhr beobachtet phoenix das Geschehen und schaltet in regemäßigen Abständen nach Brüssel. Es ist geplant, alle wichtigen Reden der Politiker live zu übertragen. Angedacht sind Grußworte von Jens Stoltenberg, Donald Trump, Angela Merkel und Charles Michel, dem belgischen Ministerpräsidenten. Im Bonner Studio ordnen die Moderatoren Stephan Kulle und Sonja Fuhrmann mit Gästen das Geschehen für die Zuschauer ein. Morgens ist Rolf Clement, Sicherheitsexperte Deutschlandfunk bei Stephan Kulle zu Gast, nachmittags spricht Sonja Fuhrmann mit dem Strategieberater und Sicherheitsexperten Klaus Olshausen.

Das Treffen findet anlässlich der Eröffnung des neuen Nato-Hauptquartiers in Brüssel statt. Die Staats- und Regierungschefs werden am Abend bei einem Arbeitsessen zusammenkommen. Es ist zu erwarten, dass sie zur Anpassung der sich ändernden Sicherheit des Bündnisses die Umsetzbarkeit der in Wales und Warschau getroffenen Beschlüsse überprüfen.

