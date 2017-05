phoenix Runde: Topthema Innere Sicherheit - Wahlerfolg garantiert? - Dienstag, 16. Mai 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Was für eine Niederlage: Die SPD fährt in ihrem Stammland NRW ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Auf der anderen Seite triumphiert die CDU. Sie hat bei den Wählern vor allen Dingen mit dem Thema Innere Sicherheit punkten können. Ein Thema, das die SPD zu spät erkannt hat. Außerdem hat die zunehmende Kritik an SPD-Innenminister Ralf Jäger unter anderem wegen der Kölner Silvesternacht und dem Fall Amri den Christdemokraten in die Hände gespielt. Wer mehr Sicherheit verspricht, hat gute Karten bei den Wählern.

Warum ist Innere Sicherheit das Thema für die Wähler? Was ist wirklich in dem Bereich zu tun? Wie gefährlich ist Stimmungsmache mit dem Thema?

Anke Plättner diskutiert unter anderem mit:

- Prof. Karl-Rudolf Korte, Politologe, Universität Duisburg/Essen - Claudia Kade, Die Welt - Erik Flügge, Wahlkampfberater

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell