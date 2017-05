phoenix Runde: Ja, wer sind wir denn? - Debatte um Leitkultur - Dienstag, 09. Mai 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - "Wir sind nicht Burka" - so hat es Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in seinem Zehn-Punkte-Katalog zur Skizzierung einer deutschen Leitkultur formuliert. Die Debatte ist entfacht. Die einen halten diese für überflüssig, die anderen für überfällig. Christliche Feiertage, Händeschütteln und Kirchtürme - was ist typisch deutsch? Wie notwendig ist ein solcher Vorstoß und inwieweit birgt er die Gefahr einer undifferenzierten Verallgemeinerung? Brauchen Zuwanderer eine Richtschnur für das Zusammenleben in Deutschland?

Alexander Kähler diskutiert in der phoenix Runde u.a. mit - Roland Tichy, Vorstandsvorsitzender der Ludwig-Erhard-Stiftung

