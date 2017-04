phoenix Live: CSU-PK mit Horst Seehofer zu seinen Zukunftsplänen sowie Kriminalitätsstatistik mit Thomas de Maizière

Bonn (ots) - Er macht es wieder: Horst Seehofer will seine Laufbahn als CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident fortsetzen. Seehofer sagte im CSU-Vorstand, er wolle weitermachen, wie aus Vorstandskreisen verlautete. Wie sehen seine Zukunftspläne konkret aus? Was sind seine Ziele? Die CSU-Pressekonferenz mit Horst Seehofer überträgt phoenix live. Ebenfalls live dabei ist phoenix bei der Vorstellung der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik 2016 in Berlin dabei.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und der sächsische Innenminister und Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Markus Ulbig (ebenfalls CDU), stellen unter anderem die Fallzahlen für politisch motivierte Kriminalität vor. Medienberichten zufolge soll auch die Cyber-Kriminalität im vergangenen Jahr deutlich zugenommen haben.

Desweiteren dreht sich bei phoenix alles um die Wahlnachlese in Frankreich. Auch Reaktionen auf den Bundesparteitag der AfD am Wochenende spielen im Programm eine Rolle.

