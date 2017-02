phoenix Thema: Rechtspopulisten in Europa - Mittwoch, 15. Februar 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Nein zu Europa, zum Islam, zur offenen Gesellschaft - die Rechtspopulisten in Europa sind auf dem Vormarsch. Die Parteien sind in vielen europäischen Ländern seit Jahren in den Parlamenten, in einigen Hauptstädten sogar in der Regierung. Wie groß ist ihr Einfluss auf den Kontinent? Wie verändern die politischen Programme der rechten Parteien die europäischen Gesellschaften?

Nach dem Brexit-Votum und Trumps Wahlsieg sehen die Rechten in Europa ihre Chancen stetig größer werden. In den Niederlanden und Frankreich wird schon bald gewählt und die Kandidaten Geert Wilders und Marine Le Pen haben gute Chancen. In Polen und Ungarn bilden die Rechtspopulisten schon die Regierung und verändern die Länder nach ihren Vorstellungen. Die Korrespondenten von ARD und ZDF berichten für das phoenix-Thema aus Frankreich, den Niederlanden, Ungarn, Polen und Österreich. Im Studio analysiert Moderatorin Sara Bildau die Entwicklungen mit dem Politikwissenschaftler Thomas Poguntke.

