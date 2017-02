phoenix Live: Fragestunde im britischen Parlament mit Theresa May - Mittwoch, 8. Februar 2017, 13 Uhr

Bonn (ots) - Das britische Parlament debattiert weiter über das Gesetz zum Ausstieg aus der Europäischen Union. In einer ersten Abstimmung hatte das Unterhaus mit großer Mehrheit den Kurs von Premierministerin Theresa May gestützt und für den Entwurf votiert. Nun steht die nächste Abstimmung an. Danach kommt der Gesetzentwurf in das Oberhaus. Er soll bis zum 7. März beide Kammern passiert haben. Gegen Mittag stellt sich May den Fragen des Parlaments. phoenix zeigt die Aussprache live.

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell