phoenix Thema: Bundeskanzler Martin Schulz? - Montag, 30. Januar 2017, 10.45 Uhr

Bonn (ots) - Damit hatte wohl am Dienstag in Berlin keiner gerechnet: Martin Schulz wird neuer Parteivorsitzender der SPD und zieht für seine Partei als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf. Geradezu euphorisiert wirkt seitdem die SPD. Aber ist der ehemalige Präsident des europäischen Parlaments auch der richtige Mann für diese doppelte Herausforderung?

Thomas Bade geht dieser Frage mit seinen Gästen, dem Publizisten Hugo Müller-Vogg und dem Politikwissenschaftler Prof. Frank Decker von der Universität Bonn, auf den Grund.

http://ots.de/nsCzN

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell