phoenix Runde: Strichlisten und Abschottung - Trump legt los - Donnerstag, 26. Januar 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Kaum im Amt, lässt der amerikanische Präsident Donald Trump seinen Worten Taten folgen. Bereits an seinem ersten Arbeitstag erließ er ein Dekret zum Ausstieg seines Landes aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP. Zudem hält er an den Plänen zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko fest.

Womit muss man noch rechnen? Welche Folgen hat Trumps Politik auf die Handelsbeziehungen? Wie wird er die Außenpolitik gestalten?

Anke Plättner dikutiert mit

- Daniela Schwarzer, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) - Prof. Michael C. Burda, Wirtschaftswissenschaftler, HU Berlin - Jan Kallmorgen, Atlantische Initiative - Matthew Karnitschnig, Chefkorrespondent, Politico

