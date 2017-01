Kramer: Auch Trump die ersten 100 Tage Zeit geben

Bonn (ots) - Ingo Kramer, Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, rät dazu, Donald Trump erst einmal Zeit im neuen Amt zu geben. "Menschen neigen dazu, auch Präsidenten voreilig zu verurteilen, ohne dass sie sich wirklich ein Bild gemacht haben. Er sollte erst einmal die Möglichkeit haben, sich in das System hinein zu finden, was ihm scheinbar noch fremd ist. Es ist üblich, jemandem die ersten 100 Tage zu geben, bevor man ihn in Grund und Boden diskutiert", sagte Kramer im phoenix-Interview.

Die amerikanische Gesellschaft stehe für Freihandel und demokratische Grundwerte. "Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das nun über Nacht plötzlich alles vorbei sein soll", sagte Kramer. Er glaube auch nicht an das Ende des Freihandelssystems über den Atlantik, räumt aber ein: "Wir haben sicherlich den Fehler gemacht, TTIP nicht zu Ende verhandelt zu haben, als das Eisen heiß war."

