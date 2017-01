phoenix Live: Wahl des neuen EU-Parlamentspräsidenten in Straßburg - Dienstag, 17. Januar 2017, ab 9.00 Uhr

Bonn (ots) - Der neue EU-Parlamentspräsident wird am 17. Januar 2017 in Straßburg gewählt. Nachdem der SPD-Politiker Martin Schulz im November bekannt gegeben hatte, in die Bundespolitik zu wechseln, geht es nun um die Wahl seines Nachfolgers. Die Fronten sind jedoch verhärtet: Der Konflikt zwischen Konservativen und Sozialdemokraten macht diese Wahl so spannend wie noch nie.

phoenix berichtet ausführlich von der Wahl in Straßburg mit Hintergründen und Analysen. Reporter Klaus Weber ist vor Ort und dort u.a. im Gespräch mit Alexander Graf von Lambsdorff (FDP), Ska Keller (Bündnis 90/Die Grünen) und Manfred Weber (CSU). Im Studio ordnet Moderator Thomas Bade die Ereignisse mit dem Rechtsexperten Karl-Dieter Möller und dem Bundesverfassungsrichter a.D. Hans Hugo Klein ein.

