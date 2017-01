phoenix Live: Pressekonferenz Donald Trump - Mittwoch, 11. Januar 2017, ab 17 Uhr

Bonn (ots) - Einen Tag nachdem sich Präsident Barack Obama mit einer Rede von den Amerikanern verabschiedet, gibt sein Nachfolger Donald Trump nach langer Zeit seine erste Pressekonferenz. Die letzte richtige PK des Republikaners hatte im Juli stattgefunden. Seit seinem Wahlsieg am 8. November hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet. Gemeinsam mit seinen Kindern will Trump unter anderem erklären, wie er nach seiner Vereidigung am 20. Januar Interessenskonflikte vermeiden will. Erwartet werden auch Aussagen zu seinem neuen Kabinett. phoenix überträgt die Erklärung live.

