phoenix Unter den Linden: Zwischen Terrorangst und Wahlkampf - Was bringt 2017? - Montag, 09. Januar 2017, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Am Beginn eines jeden neuen Jahres steht immer die Frage: Was wird es bringen? Das gilt für den persönlichen Lebensbereich ebenso wie für die Politik. Hoffnungen mischen sich mit Sorgen, Zuversicht mit Unsicherheit.

Für das Jahr 2017 nun gilt das in besonderem Maße. Entscheidende politische Weichenstellungen stehen an. Wahlen in Land und Bund in Deutschland und vorher noch in den Niederlanden und Frankreich. Was wird aus Europa nach dem britischen Brexit und der anhaltenden Krise um den Euro und die innere Sicherheit? Terror und Krieg dominierten die politische Agenda 2016. Welchen Einfluss hat das auf die Wähler in Deutschland und Europa?

Bei Unter den Linden diskutiert Alfred Schier mit:

- Hans-Ulrich Jörges, Mitglied Chefredaktion "Stern" - Roland Tichy, Publizist und Vorsitzender Ludwig Erhard Stiftung

Pressekontakt:

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell