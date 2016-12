Bonn (ots) - Der mutmaßliche Terrorattentäter von Berlin, Anis Amri, ist in Mailand bei einer Routinekontrolle der Polizei erschossen worden. In Libyen wurde eine Passagiermaschine mit 118 Menschen an Bord entführt, die in Malta gelandet ist. phoenix berichtet fortlaufend über die aktuellen Entwicklungen, liefert Hintergründe und die wichtigsten Stimmen. Die Pressekonferenz des Generalbundesanwalts, Peter Frank, zeigt phoenix um 13.30 Uhr, die Pressekonferenz von Bundesinnenminister Thomas de Maizière um 14.15 Uhr live. Im Studio spricht Moderator Hans-Ulrich Stelter mit dem Politikwissenschaftler Professor Hubert Zimmermann, Universität Marburg. phoenix-Reporter Alexander Kähler meldet sich vom Innenausschuss des Berliner Abgeordneten Hauses.

