Jahres-Pressekonferenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin - Donnerstag, 22. Dezember ab 16.30 Uhr

Bonn (ots) - Kremlchef Wladimir Putin hält in Moskau seine alljährliche Jahres-Pressekonferenz ab und zieht vor der Weltpresse Bilanz. phoenix zeigt einen Zusammenschnitt seiner Rede und fasst die mehrstündige Veranstaltung zusammen. Zuvor sendet phoenix die Dokumentation "Putins geheimes Netzwerk - Wie Russland den Westen spaltet" (ZDF/2016). Der Film deckt auf, wie ein in der Öffentlichkeit kaum bekanntes Moskauer Netzwerk, Gefolgsleute des russischen Präsidenten, Medienkampagnen in Fernsehsendungen und sozialen Netzwerken steuert.

