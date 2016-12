Klöckner für "starken Staat": Andere Politik als vor einem Jahr

Bonn (ots) - Julia Klöckner, CDU-Vorsitzende in Rheinland-Pfalz und stellv. CDU-Bundesvorsitzende, hat sich in der Flüchtlingspolitik für einen "starken Staat" ausgesprochen. "Wir haben eine andere Politik als vor einem Jahr, es wäre schlimm, wenn nicht, weil man auch etwas lernen muss", so Klöckner im phoenix-Interview. Es gehe darum, auf Dauer bei der Bevölkerung Akzeptanz zu finden. "Wenn sie irgendwo falsch parken, bekommen sie ihr Knöllchen und müssen zahlen", so Klöckner. Wenn Menschen dagegen aufgrund von Gerichtsurteilen das Land verlassen müssten, sich aber weigerten, und dies ohne Folgen bliebe, dann führe das zu einer Schwächung des Staates: "Wir brauchen an den entscheidenden Stellen einen starken Staat, der den Gesetzen zur Geltung verhilft."

Zu einer möglichen Koalition mit Bündnis 90/Die Grünen nach der Bundestagswahl 2017 sagte Klöckner, die Grünen müssten erst einmal selbst sehen, wohin sie gehen wollten: "Herr Özdemir ist gegen eine Vermögenssteuer, Herr Trittin ist dafür - man muss erstmal wissen, für was die Grünen stehen am Ende. Insofern machen wir uns nicht hübsch als Braut für irgendeinen Koalitionspartner. Wir müssen erstmal selbst durchs Ziel laufen, nämlich als stärkste Partei und Fraktion."

