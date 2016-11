phoenix Erstausstrahlung: Mein Ausland: Die Schöne an der Donau - Boomtown Bratislava - Sonntag, 11. Dezember 2016, 21.45 Uhr

Bonn (ots) - Bratislava - die Schöne an der Donau. Aus dem einstigen Aschenputtel im Schatten von Wien und Budapest ist in den letzten Jahrzenten eine Metropole gewachsen. ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage zeigt, was sich 26 Jahre nach Ende des Kommunismus in der slowakischen Hauptstadt alles verändert hat.

Ein Vierteljahrhundert nach der Wende gehört Bratislava zu den reichsten Regionen Europas und befindet sich dennoch in einem der ärmsten Länder der EU. Auf seiner Donau-Reise trifft Jürgen Osterhage Hipster, Plattenbaubewohner und Start-Up-Unternehmer. Auch wirft er einen Blick in die rasant wachsende Automobilindustrie. Dabei ist die Slowakei Weltmeister. In keinem anderen Land der Erde werden pro Kopf so viele Autos hergestellt: 180 sind es pro Tausend Einwohner. Hier gilt: Boomtown Bratislava.

Reportage von Jürgen Osterhage, ARD-Studio Prag, phoenix 2016, 45'

