Blume (CSU): Untertützen Islam, der auf unserer Werteordnung gründet

Bonn (ots) - Mit klaren Worten hat sich der Vorsitzende der CSU-Grundsatzkommission, Markus Blume, zum Leitantrag "Politischer Islam" geäußert: "Wir unterstützen alles, was einen Islam befördert, der auf unserer Werteordnung gründet". Allerdings müsse man hart an der Stelle sein, wo mit dem politischen Islam Entwicklungen auftreten, die unsere offene Gesellschaft in Frage stellen", so Blume im phoenix-Interview. "Wichtig ist, ein Stoppschild aufzustellen, für Entwicklungen, die wir hier nicht haben wollen."

Integration müsse in der Richtung stattfinden, wo die Leitkultur steht. "Wenn wir den Menschen versprechen, dass Deutschland Deutschland bleibt, müssen wir auch deutlich machen, wie wir es erreichen wollen". Und das gehe nur, wenn sich Integration an diesen Spielregeln orientiere, und "wir nicht zurückfallen wollen, hinter das, was wir uns mühsam über Jahrzehnte erarbeitet haben".

