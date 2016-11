Bonn (ots) - Das Rennen um das Weiße Haus geht in den Endspurt: Kurz vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag, 8. November 2016, liefern sich der Kandidat der Republikaner, Donald Trump, und seine demokratische Kontrahentin Hillary Clinton einen erbitterten Wahlkampf. Seit der Ankündigung des FBI, neue E-Mails von Hillary Clinton zu prüfen, hat die Demokratin an Vorsprung verloren. Derzeit liegen beide Kandidaten in Umfragen wieder eng beieinander. Um zu gewinnen, muss die Demokratin vor allem in den sogenannten "Swing States" wie Florida oder North Carolina punkten, in denen ein knapper Wahlausgang wahrscheinlich ist. Die Entscheidungsnacht verspricht eine der spannendsten in der Geschichte der Vereinigten Staaten zu werden.

phoenix liefert in der Wahlnacht von Dienstag, 8. November, auf Mittwoch, 9. November, aktuelle Informationen, Zahlen, Hintergründe und Analysen. Eingeleitet wird die Berichterstattung mit zwei Hintergrundberichten: "Der Angstmacher - Warum Trump Clinton schlagen kann" erklärt ab 20.15 Uhr wie die beiden Kandidaten von der amerikanischen Bevölkerung wahrgenommen werden. "USA - Die gekaufte Demokratie" zeigt ab 21 Uhr auf, wer den teuersten Wahlkampf in der amerikanischen Geschichte finanziert hat - und warum.

Die Wahl wird außerdem begleitet mit einer Live-Sondersendung, zwei Ausgaben der phoenix Runde sowie ausführlicher Berichterstattung in "vor Ort" und "der Tag". In der Wahlnacht übernimmt phoenix die Berichterstattung des US-Senders CBS im Zweikanalton. Die phoenix-Reporter Michael Kolz und Martin Richter sind live aus New York zugeschaltet und berichten aus den Hauptquartieren der Demokraten und Republikaner. Über die aktuellen Hochrechnungen und Ergebnisse sprechen im Bonner Studio die Moderatoren Alfred Schier und Michael Krons mit den Politik-Experten Prof. Thomas Jäger, Prof. Christiane Lemke und Andrew B. Denison. Auch am Tag nach der Wahl legt phoenix den Fokus auf die politischen Entwicklungen in den USA und bietet eine umfassende Wahlnachlese.

Die US-Wahl im Einzelnen:

Wahlnacht von Dienstag, 8. November, auf Mittwoch, 9. November - 20.15 Uhr: "Der Angstmacher - Warum Trump Clinton schlagen kann" - 21 Uhr: "USA - Die gekaufte Demokratie" - 22.15 Uhr: phoenix Runde, Moderator: Alexander Kähler, Gäste: Alison Smale, Korrespondentin der New York Times, Prof. James D. Bindenagel, US-Botschafter a.D., Prof. Eberhard Sandschneider, Politikwissenschaftler FU Berlin und Ralph Freund, Vizepräsident Republicans Overseas Deutschland. - 23.00 Uhr: der Tag, Moderator: Helge Fuhst - Ab 24.00: Lange Wahlnacht, Moderatoren: Alfred Schier und Michael Krons, Gäste: Die Politikwissenschaftler Prof. Thomas Jäger, Prof. Christiane Lemke und Andrew B. Denison. Die phoenix-Reporter Michael Kolz und Martin Richter berichten live aus New York aus den Hauptquartieren der Demokraten und Republikaner.

Wahlnachlese am Mittwoch, 9. November

- Ab 9.00 Uhr: vor Ort, Moderation von Stephan Kulle, die phoenix-Reporter Michael Kolz und Martin Richter berichten live aus New York - 22.15 Uhr: phoenix Runde, Moderator: Alexander Kähler, Gäste: Prof. Crister Garrett, Politologe an der Uni Leipzig, Julius van de Laar, Politikberater, Prof. Susan Neiman, Philosophin am Einstein-Forum, Robert Johnson, Republicans Overseas Osteuropa - 23.00 Uhr: der Tag, Moderator: Helge Fuhst

