phoenix Unter den Linden: Trump, Le Pen, Petry - Die Stunde der Populisten? - Montag, 07. November 2016, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Am frühen Mittwochmorgen europäischer Zeit wird feststehen, wer nächster US-Präsident wird. Nach aktuellen Umfragen scheint es möglich, dass Donald Trump die US-Wahl für sich entscheidet. Wie konnte es soweit kommen, dass der hoch Umstrittene nicht nur Kandidat der Republikaner wurde, sondern damit auch in die Nähe der Macht gelangen konnte? Liegt es daran, dass in diesen Zeiten eher diejenigen Gehör finden, die sich lautstark gegen das Establishment stellen? Allerdings - das Phänomen ist keinesfalls auf die USA beschränkt: In Europa und auch in Deutschland sind die Populisten auf dem Vormarsch. Woran liegt das?

Diese und weitere Fragen diskutiert Alfred Schier mit seinen Gästen

- Christoph Schwennicke, Chefredakteur Cicero - Klaus von Dohnanyi, SPD, ehemaliger Bundesminister und Bürgermeister von Hamburg

