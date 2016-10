phoenix Unter den Linden: Armut in Deutschland - Wer hat warum zu wenig? - Montag, 31. Oktober 2016, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Deutschland ist ein reiches Land - und trotzdem gehören Armut und Arme zur gesellschaftlichen Realität. Während der gesamtgesellschaftliche Wohlstand steigt, sind immer noch zahlreiche Menschen von diesem Wohlstand ausgeschlossen. Aber wie hoch ist die Zahl derjenigen, die sich durch eigene Erwerbseinkommen oder Transfereinkommen nicht ausreichend versorgt fühlen, tatsächlich? Sind in Deutschland sehr wenige oder im Gegenteil sehr viele Menschen arm? Wie ist der Armutsbegriff bei uns definiert und wer bestimmt ihn? Haben wir in Deutschland das richtige Bild vor Augen, wenn wir über Armut diskutieren? Und was muss getan werden, um Armut zu verringern oder gar ganz abzuschaffen?

Diese und weitere Fragen diskutiert Alfred Schier in Unter der Linden mit

- Prof. Marcel Fratzscher, Leiter Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) - Prof. Georg Cremer, Generalsekretär Deutscher Caritasverband

