phoenix Live: Pressekonferenz Thomas de Maizière und Sir Julian King - Dienstag, 18. Oktober 2016, 12.40 Uhr

Bonn (ots) - Bis zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der EU kümmert sich der britische Vertreter in der EU-Kommission, Sir Julian King, um Projekte im Bereich Sicherheit und Terrorbekämpfung. Am Dienstag trifft der Kommissar für die Sicherheitsunion in Berlin Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Themen sind die Bekämpfung von Terrorismus, organisierte Kriminalität und Computerkriminalität. Die Pressekonferenz im Anschluss an das Gespräch überträgt phoenix live.

