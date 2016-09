Grosse-Brömer: CDU und CSU können nur gemeinsam gewinnen

Bonn/Berlin (ots) - In der Union will man nach dem schwachen Wahlergebnis der CDU in Berlin zusammenrücken. "Das Ergebnis in Berlin ist wirklich nicht schön. Im Kern ist es so, dass CDU und CSU nur gemeinsam gewinnen können. Das müssen wir bei den kommenden Landtagswahlen stärker beherzigen", erklärte Michael Grosse-Brömer, Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion im Fernsehsender phoenix. Die Union müsse mehr noch Gemeinsamkeiten betonen und Entscheidungen besser erklären.

