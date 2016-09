Moritz May wird neuer Geschäftsführer der Asklepios Klinik Seligenstadt

Moritz May / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/65048 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Asklepios Kliniken" Bild-Infos Download

Seligenstadt (ots) - Herr Moritz May (28) übernimmt im Dezember die Geschäftsführung der Asklepios Klinik Seligenstadt und tritt damit die Nachfolge von Frau Dr. Dagmar Federwisch (48) an. Herr May wuchs in Mainz auf und studierte Gesundheitsökonomie und -politik in Bayreuth, Trondheim und London. Er startete 2010 als Management Trainee an der Asklepios Klinik Barmbek, wo er anschließend als Klinikmanager tätig war. Seit Januar 2016 ist Herr May Klinikmanager an der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Frau Dr. Federwisch war in den vergangenen 15 Jahren in verschiedenen Funktionen für Asklepios tätig. Mit Übernahme der Kreiskliniken Langen-Seligenstadt GmbH ist sie seit 2002 am Standort Seligenstadt tätig, seit 2007 als Geschäftsführerin. In dieser Zeit hat sie maßgeblich den Umbau der Klinik und die Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums betrieben und damit die Klinik zu einem erfolgreichen Standort im Rhein-Main-Gebiet entwickelt. Sie verlässt das Unternehmen zum Jahresende, um sich einer neuen Aufgabe im Gesundheitswesen zu widmen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell