Frankfurt/Main (ots) - Die freiheitliche und plurale Gesellschaft, die die Würde jedes Menschen schützt, ist in den zurückliegenden Jahren unter Druck geraten. Auch wenn es Deutschland insgesamt gut geht, gibt es Ängste vor sozialer, kultureller und gesellschaftlicher Spaltung. Rechtspopulistische und rechtsextreme Gruppierungen nutzen das Thema Flucht und Migration, um Menschenfeindlichkeit zu schüren und unsere freiheitlich-demokratische Ordnung in Frage zu stellen. Gegen solche Tendenzen wollen die großen gesellschaftlichen Gruppen Deutschlands ein Zeichen setzen. Der Kongress "Gemeinsam für gelebte Demokratie", der unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht, will den Wert der Demokratie verdeutlichen und Beispiele für demokratisches Engagement im Alltag aufzeigen.

Interessierte Medienvertreter sind herzlich zu der Tagung eingeladen am:

Donnerstag, 4. Mai 2017, von 10.30 bis 17.00 Uhr, im Maternushaus in Köln (Kardinal-Frings-Str. 1-3, 50668 Köln)

Sammel-O-Töne sind vor Beginn der Tagung um 10.00 Uhr sowie zwischen 12.45 und 13.15 Uhr möglich. Wir bitten um Anmeldung (siehe Hinweise).

Als Gesprächspartner stehen zur Verfügung:

- Peter Clever, Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände; - Erzbischof Dr. Stefan Heße, Vorsitzender der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz; - Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes; - Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes; - Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb; - Abraham Lehrer, Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland; - Aiman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime; - Prof. Dr. Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings; - Dr. Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland; - Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.

Hintergrund

Unter dem Dach der "Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat - gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt" haben sich folgende Partner versammelt: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Deutsche Bischofskonferenz, Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Kulturrat, Deutscher Naturschutzring, Deutscher Olympischer Sportbund, Evangelische Kirche in Deutschland, Koordinierungsrat der Muslime und Zentralrat der Juden in Deutschland.

Der Kongress der Allianz für Weltoffenheit wird veranstaltet in Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der IQ Consult gGmbH.

Das Programm des Kongresses der Allianz für Weltoffenheit "Gemeinsam für gelebte Demokratie" ist unter www.allianz-fuer-weltoffenheit.de verfügbar. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur Allianz für Weltoffenheit.

