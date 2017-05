Quirin Privatbank: Niederlassung Stuttgart feiert tausendsten Kunden

Berlin (ots) -

- Allzeithoch bei Höhe der verwalteten Kundengelder - Stuttgarter Kunden empfehlen die Bank besonders häufig weiter - Drittgrößter Standort der Quirin Privatbank seit zehn Jahren in Baden-Württemberg aktiv

Zum zehnjährigen Jubiläum kann die Stuttgarter Niederlassung der Quirin Privatbank (www.quirinprivatbank.de/stuttgart) gleich zwei Rekorde feiern: Soeben wurde in Baden-Württembergs Landeshauptstadt der tausendste Kunde begrüßt, der auf die provisionsunabhängige Anlageberatung der Quirin Privatbank vertraut. Und auch die betreuten Kundengelder erreichten mit rund 400 Millionen Euro ein neues Allzeithoch. Stuttgart ist damit die drittgrößte Niederlassung der Quirin Privatbank. Insgesamt werden in den 13 Niederlassungen bundesweit inzwischen mehr als drei Milliarden Euro Vermögen von gut 10.000 Kunden betreut.

"Unsere Rekorde bei Kundenzahl und Anlagevolumen zeigen, dass eine ehrliche, unabhängige Anlageberatung in Deutschland immer wichtiger wird", kommentiert Michael Raith, Leiter der Quirin Privatbank Stuttgart. "Gerade hier im 'Ländle' haben die Menschen ein feines Gespür dafür, wer sie bei Geldgeschäften fair und objektiv berät. Und unser Konzept ist bei genauem Hinsehen auch deutlich günstiger als die vermeintlich kostenlose Beratung provisionsfinanzierter Banken."

Kunden der Quirin Privatbank empfehlen ihr Institut extrem häufig auch anderen weiter. Im bundesweiten Schnitt kommen fast vier von zehn Neukunden (37 Prozent) aufgrund von Empfehlungen von Bestandskunden. "Das ist ein sehr hoher Wert und ein großes Zeichen für die Kundenzufriedenheit", erläutert Michael Raith. In Stuttgart ist die Zufriedenheit mit den Vermögensberatern dabei sogar überdurchschnittlich hoch, wie eine jüngste Untersuchung durch das Forschungsinstitut puls belegt. Insgesamt zehn Experten mit langjähriger Bank- und Beratungsexpertise stehen den Kunden hier zur Verfügung. Die Niederlassung soll weiter ausgebaut werden und zieht daher im Oktober in die Theodor-Heuss-Straße 9. Bereits seit 2006, mit Gründung der Quirin Privatbank, gibt es eine Niederlassung in Stuttgart - das wurde am 8. Mai 2017 mit einem Jubiläumsfest gefeiert. Aktuell startet die Bank mit neuem Markenauftritt, erweitertem Dienstleistungsangebot und optimiertem Beratungsprozess in das elfte Jahr ihrer Geschäftstätigkeit.

