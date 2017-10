"Kulturzeit extra: Frankreich lesen": 3sat-Kulturmagazin erkundet das Gastland der Frankfurter Buchmesse

Mainz (ots) -

Samstag, 14. Oktober 2017, 22.30 Uhr, 3sat Erstausstrahlung

Frankreich, für sein Savoir-vivre bekannt, muss sich Terror, Rechtspopulismus und Migrationsproblemen stellen. Dieser Wandel wird von vielen Franzosen als Zerreißprobe für die Gesellschaft wahrgenommen. "Kulturzeit extra: Frankreich lesen" von Susan Christely zeigt am Samstag, 14. Oktober 2017, 22.30 Uhr, wie sich das in der französischen Literatur widerspiegelt.

"Wir befinden uns in einer totalen, beschämenden Paranoia", sagt der französische Schriftsteller Jérôme Ferrari und regt sich über die Franzosen auf, die Angst vor Überfremdung haben. Diese Angst und eine fehlende Willkommenskultur sind für ihn Gründe für den Erfolg des Front National. Er lebt auf Korsika, der immer noch nach Unabhängigkeit strebenden französischen Insel. Mehr als alles andere ist für Ferrari die französische Sprache das Bindeglied für die Gesellschaft. Auch sein Denken, Fühlen und Schreiben sind von ihr geprägt, genauso wie für den Algerier Kamel Daoud.

Der nach dem Algerienkrieg geborene Journalist und Autor Daoud kritisiert nicht nur die Kolonialherrschaft Frankreichs, sondern auch die selbst angenommene Opferhaltung seiner muslimischen Landsleute. Deshalb wurde er 2014 mit einer Fatwa algerischer Islamisten belegt. Für den auf der Karibikinsel Martinique geborenen Patrick Chamoiseau sind nach wie vor "die Kinder der Kolonisation lebendig, auch wenn die koloniale Macht längst beendet ist". So ist der Blick von außen auf Frankreich für viele Autoren ebenso wichtig wie die Analyse der Gesellschaft von innen. Das kann - wie bei der in Marokko geborenen Leïla Slimani - das tragische Aufeinandertreffen verschiedener sozialer oder ethnischer Gruppen sein oder die Suche nach einer sinnstiftenden Identität wie bei dem jungen französischen Philosophen Tristan Garcia.

