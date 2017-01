Wohin steuert Italien? 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" über Italiens Perspektiven nach dem gescheiterten Referendum

Mainz (ots) -

Freitag, 3. Februar 2017, 21.00 Uhr Erstausstrahlung

Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi hatte hoch gepokert - und verloren. Gut 60 Prozent der italienischen Wähler sagten im Referendum Anfang Dezember "No" zu seiner geplanten Verfassungsänderung. Durch sie wollte Renzi den trägen Staatsapparat modernisieren und so auch den Weg ebnen, um dringend nötige Wirtschaftsreformen leichter auf den Weg zu bringen. Daraus wird jetzt nichts. Aber wohin steuert das Land jetzt, fragt das 3sat-Wirtschaftsmagazin "makro" am Freitag, 3. Februar, 21.00 Uhr.

Renzis Rücktritt katapultiert erst einmal die schon lange schwelende Krise der drittgrößten EU-Volkswirtschaft mit aller Macht zurück auf die europäische Tagesordnung. Es wird deutlich, dass er, der seinen Job mit großen Versprechen antrat, in seiner kurzen Amtszeit nicht viel verändern konnte: Die Staatsverschuldung ist in der Euro-Zone noch immer die zweithöchste nach Griechenland, und die Lage der Banken ist heikel, denn sie sitzen auf einem riesigen Berg fauler Kredite. Längst geht in Europa die Angst um, dass die EU wohl nicht mehr zu retten sein wird, wenn Italien wankt.

Es moderiert Eva Schmidt.

Hinweis für Journalisten: Hier finden Sie Pressebilder von der Moderatorin https://presseportal.zdf.de/presse/makro.

Pressekontakt:

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell