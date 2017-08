Philipp Lurz neuer stellvertretender Vertriebsleiter bei news aktuell

Philipp Lurz (35) ist neuer stellvertretender Vertriebsleiter bei der dpa-Tochter news aktuell. Zusammen mit Vertriebschef Marcus Heumann verantwortet er den Vertrieb der Marken ots, zimpel und studio. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Philipp Lurz (35) ist ab sofort stellvertretender Vertriebsleiter bei der dpa-Tochter news aktuell. Er verantwortet zusammen mit Vertriebschef Marcus Heumann den Vertrieb der Marken ots, zimpel und studio. Der studierte Betriebswirt kommt von der Bahlsen Gruppe. Dort war er verantwortlich für das internationale Handelsmarkengeschäft mit der Aldi-Gruppe. Philipp Lurz folgt auf Birger Johannsen, der seit dem ersten August das Produktmanagement bei news aktuell leitet.

"Mit Philipp Lurz holen wir uns einen daten- und performanceorientierten Vertriebsprofi ins Team. Er kennt sich hervorragend in den internationalen Märkten aus", sagt Edith Stier-Thompson, Geschäftsführerin von news aktuell. "Zusammen mit Marcus Heumann wird Philipp den Vertrieb unserer Topmarken weiter ausbauen und unsere Wachstumsstrategie erfolgreich vorantreiben."

Philipp Lurz studierte bis 2007 BWL an der FH Nordakademie in Elmshorn. Danach arbeitete er als Account Manager bei verschiedenen Tochterunternehmen des niederländischen Konzerns Philips. Seit 2013 war er bei TP Vision (vormals Philips TV) als Sales Development Manager zuständig für die strategische und operative Neuausrichtung des Vertriebs in Deutschland. 2016 wechselte der passionierte Snowboarder als National Account Manager zur Bahlsen-Tochter Bisquiva.

Pressekontakt:

Original-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuell