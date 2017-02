Wie Unternehmen erfolgreich Geschichten erzählen: Neues Whitepaper zum Thema Storytelling

"Storytelling: Wie Unternehmen heute erfolgreich Geschichten erzählen": Die dpa-Tochter news aktuell erklärt in einem neuen Whitepaper, wie Storytelling funktioniert und den PR-Erfolg maximieren kann. Kostenloser Download unter: www.newsaktuell.de/storytelling Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6344 / Die Verwendung dieses ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Storytelling gehört heute in jede Content-Marketing-Strategie. Doch wie erzählt man überhaupt gute Geschichten? Diese Frage beantwortet das neue Whitepaper von news aktuell mit dem Titel "Storytelling: Wie Unternehmen heute erfolgreich Geschichten erzählen". Die dpa-Tochter zeigt, wie Unternehmen ihre Zielgruppe mit Geschichten emotional binden und PR-Erfolg maximieren.

Warum erzählen wir uns seit jeher so gerne Geschichten? Und welche Erfolgsfaktoren spielen für Storytelling in der PR die entscheidende Rolle? Antworten darauf gibt das kostenfreie Whitepaper von news aktuell. Es zeigt, worauf es beim Aufbau einer guten Story ankommt, was Unternehmen beim Storytelling in Hinblick auf Social Media beachten müssen und mit welchen Online-Tools die optimale Verbreitung gelingt.

Storytelling-Experten nehmen das Thema aus praktischer und theoretischer Sicht unter die Lupe: Bestseller-Autor Frank Schätzing ("Der Schwarm") verrät die wichtigsten Zutaten für eine spannende Story. Neurobiologe Gerald Hüther erklärt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir Geschichten rezipieren. Und Narrationsforscher Michael Müller zeigt die Grenzen von Storytelling. Auch ausgewählte PR-Experten aus Unternehmen und Agenturen erzählen, wie eine gute Geschichte aus ihrer Sicht funktioniert und wie sich Storytelling weiter entwickeln wird.

Inhalt:

Storytelling - Das erfolgreichste Knowledge-Sharing-System, das wir kennen

"Homo Sapiens braucht Geschichten zum Überleben": Autor Frank Schätzing im Interview

Spannung und Emotionen im richtigen Ablauf: der klassische Aufbau einer Geschichte

"Wir denken sehr gerne in Bildern": Neurobiologe Gerald Hüther im Interview

"Storytelling ist Chefsache": Narrationsforscher Michael Müller im Interview

Wege in die Herzen der Kunden: PR-Experten aus Unternehmen und Agenturen über die Kunst des Storytelling

(Dirk Benninghoff / fischerAppelt; Sybille Kammerhoff / Schmidts Tivoli; Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach / Cohn & Wolfe; Thomas C. Wilde / Wilde & Partner; Jörg Forthmann / Faktenkontor; Stephanie Hirschfeld / Agentur Hirschfeld; Oliver Santen / Siemens; Michael Grupe / Fink und Fuchs; Michael Penner / Flughafen Hamburg; Hanna Milling, Mediatorin/Trainerin/Coach)

Gute Geschichten am richtigen Platz: Storytelling-Tools

Download Whitepaper: "Storytelling: Wie Unternehmen heute erfolgreich Geschichten erzählen" (PDF): www.newsaktuell.de/storytelling

