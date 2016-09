"Video-PR 2017: Trends, Tipps & Tools" - neues Whitepaper von news aktuell

Whitepaper "Video-PR 2017: Trends, Tipps & Tools". Die dpa-Tochter news aktuell zeigt in ihrem neuen Whitepaper, was Unternehmen bei der Kommunikation mit Bewegtbild beachten müssen und welche Video-Trends heute und in Zukunft eine Rolle spielen. Das Whitepaper kann kostenlos heruntergeladen werden unter: www.newsaktuell.de/video-pr-2017 ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Millionen Stunden Videomaterial werden täglich im Internet konsumiert. Unternehmen stehen heute vor der Herausforderung, Bewegtbilder konsequent in ihre Kommunikationsstrategie einzubinden. Doch worauf kommt es bei der Video-PR an? Was gilt es zu beachten bei Konzeption, Produktion und Verbreitung? Zu diesen Fragen gibt es Antworten im neuen Whitepaper "Video-PR 2017: Trends, Tipps & Tools" von news aktuell. Weitere Inhalte: Virtual Reality- und 360-Grad-Videos, Apps und Zukunftstrends.

Das neue kostenlose Whitepaper von news aktuell gibt einen Überblick über Nutzungszahlen und Budgets. Es erklärt, welche Erfolgsfaktoren bei der Verbreitung von Videos eine Rolle spielen: Was muss man über die Suchmaschinenoptimierung von Clips wissen? Was über Kanäle und Video-Plattformen, um die Reichweite zu erhöhen?

Weiterer Schwerpunkt sind Virtual Reality- und 360-Grad-Videos. Was genau ist darunter zu verstehen? Wie funktioniert diese Technik? Was muss man bei der Konzeption und Produktion bedenken und mit welchen Kosten ist zu rechnen? Auch ausgewählte Video-Experten aus Medien und Agenturen kommen zu Wort: Welche großen Zukunftstrends lassen sich erkennen und was bedeuten sie für Journalisten und PR-Schaffende?

Inhalt:

Einführung: 650 Millionen Stunden Video pro Tag

Verbreitung: Spread the Message - Reichweite erzielen für PR-Videos

Videos der Zukunft: Virtual Reality- und 360-Grad-Videos: Wie im Theater

VR im Einsatz: Virtual Reality bei Bahlsen: "Aus dem Staunen nicht herausgekommen"

Zukunftstrends: Drei Fragen an vier Video-Experten

Einwurf: "Live-Werbung und Holodeck-Marketing"

Praxistools: Selbstgemacht: Video-Apps im Check

