Zahl des Tages: 81 Prozent der Berufstätigen in Deutschland achten auf ihre Gesundheit, um im Job Leistung zu bringen.

Saarbrücken (ots) - Fit für den Job statt "fit for fun"

Ob Gesundheits-Apps, Schrittzähler oder Schlaftracker: Fitness ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ebenso deutlich zeigt sich jetzt ihr Einfluss auf die Work-Life-Balance: Ganze 81 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland achten auf eine gesunde Lebensweise, um im Job leistungsfähig zu bleiben. Das ergab eine repräsentative forsa-Studie im Auftrag von CosmosDirekt.(1) Grund für das verstärkte Fitnessbewusstsein von Arbeitnehmern sind häufig existenzielle Bedenken: Wer im Job nicht liefert, riskiert seine Anstellung und damit auch die finanzielle Sicherheit. Mit einer gesunden Lebensweise wirken Berufstätige Krankheiten zwar entgegen, ein Risiko bleibt dennoch. Außerdem können unvorhersehbare Unfälle schlagartig in die Berufsunfähigkeit führen. Silke Barth, Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt, rät deshalb: "Mit dem Eintritt ins Berufsleben wird die eigene Arbeitskraft zur Existenzgrundlage - von diesem Zeitpunkt an sollte sich jeder gegen einen Verdienstausfall absichern." Die beste Vorsorge sei der Abschluss einer Risikolebens- und einer Berufsunfähigkeitsversicherung, so die Expertin. "Je früher man sich absichert, desto geringer sind die Beiträge."

(1) Bevölkerungsrepräsentative Studie "Wer, wenn nicht ich? - Verantwortung in Deutschland" des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag von CosmosDirekt. Im Juni 2016 wurden in Deutschland 2.000 Personen ab 18 Jahren befragt.

