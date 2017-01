Sein Job als Vater ist für Michael Bublé das Wichtigste

Cover_BRIGITTE_WOMAN_2017_02 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63183 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, Brigitte Woman" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Seit er Kinder hat, ist es dem kanadischen Jazzsänger Michael Bublé nicht mehr so wichtig, gemocht zu werden. Er setze seine Prioritäten völlig anders: "Ich liebe es, Musik zu machen", so der 41-Jährige in der aktuellen BRIGITTE WOMAN, die ab heute im Handel ist. "Aber das ist mein Job. Das ist nicht das, was Michael Bublé ausmacht. Ich möchte mich über mein Vatersein definieren." Bublés neues Album "Nobody but me" kam im Oktober 2016 heraus, kurz darauf wurde bei dem älteren seiner beiden Söhne, bei dem dreijährigen Noah, Leberkrebs diagnostiziert. Der Musiker und seine Frau Luisana Lopilato (29) hatten daraufhin sämtliche beruflichen Termine abgesagt.

Pressekontakt:

Original-Content von: Gruner+Jahr, Brigitte Woman, übermittelt durch news aktuell