Online Anmeldung zum 3. Familien Forum Brandnertal ab sofort möglich!

Bludenz (ots) - Familienmenschen sind wir alle - aber das Leben in und mit der Familie kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Welchen Einfluss haben die Gene auf die Entwicklung meines Kindes? Wie entdecke ich seine Talente und wie kann ich sie fördern? Wie führe ich mein Kind verantwortungsvoll an die neuen Medien heran? Fragen, die wohl alle Eltern beschäftigen, die aber nicht immer leicht zu beantworten sind. Unsere Referenten beim 3. Familien Forum Brandnertal vom 13.-15.Oktober 2017 möchten Ihnen Ideen mitgeben, neue Blickwinkel aufzeigen und mit Ihnen Lösungsansätze erarbeiten, wie das Familienleben entspannter werden kann.

Im Hauptvortag am Freitagabend widmet sich Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger dem Thema "Die Durchschnittsfalle: "Talente bei Kindern entdecken, statt Durchschnitt fördern."

Die Hauptveranstaltung findet am Freitag, 13. Oktober 2017 um 19.15 Uhr im Gemeindesaal in Brand statt, der Eintritt wird in Form einer freiwilligen Spende gestaltet. Der Erlös des öffentlichen Vortrages wird vollumfänglich einem gemeinnützigen Zweck zugeführt. Die Platzzahl ist begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten.

Am Samstag, 14. Oktober 2017 finden folgende Vorträge statt:

? Dr. Jan Uwe Rogge "Wie Sie reden, damit ihr Kind zuhört - wie Sie zuhören, damit ihr Kind redet." ? Univ. Prof. Mag. Dr. Markus Hengstschläger "Die Macht der Gene und wie wir sie nutzen können." ? Dr. Jan Uwe Rogge: "Wenn Kinder trotzen - Konflikte im Trotzalter." ? Jörg Kabierske "Apps, Tablet und Smartphone: Das sollten Sie vorab mit Ihrem Kind vereinbaren." ? Angelika Wischenbart "Ich bin ok so wie ich bin! Wie Kinder ein gesundes Selbstwertgefühl entwickeln!" ? Jörg Kabierske "Wie viel Bildschirm darf es sein? Medienkompetenz von Anfang an." ? Angelika Wischenbart "Leuchtturm sein für mein Kind - die Bedeutung der elterlichen Führung." ? Margret Rasfeld "Schulinnovation braucht mutige Eltern als Unterstützer und Partner!"

Die Online Anmeldung für das dritte Familien Forum Brandnertal ist ab sofort möglich!

Das Wochenendticket kostet ? 99,- pro Person, inklusive Mittagessen am Samstag. Ermäßigte Tickets sind für Inhaber des Familienpass Vorarlberg oder VN Vorteilskarte erhältlich.

www.familienforum-brandnertal.at

Für weitere Informationen zum Familien Forum Brandnertal wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen im Tourismusbüro Brand unter +43 5559 555 oder tourismus@brandnertal.at

