EURONICS vergibt Mediaetat an Agenturgruppe JOM

Hamburg (ots) - Ab dem kommenden Jahr betreut die JOM Group den Mediaetat des Elektro-Handelsunternehmens EURONICS aus Ditzingen. Der Aufgabenbereich umfasst die mediastrategische Beratung, Planung und den Mediaeinkauf in den On- und Offline-Kanälen in Deutschland. Aufgabe wird es sein, die Markenbekanntheit und Werbeerinnerung von EURONICS zu erhöhen sowie den Traffic in den Filialen und auch auf dem Online-Marktplatz www.euronics.de nachhaltig zu steigern. Erste gemeinsame Projekte haben bereits im Laufe dieses Jahres stattgefunden.

"Wir haben JOM in den letzten Wochen und Monaten als strategisch denkenden Sparringspartner kennengelernt und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Insbesondere die starke Effizienzorientierung, aber auch die permanente Suche nach dem möglichen Regelbruch, haben uns überzeugt.", so Jochen Mauch, Bereichsleiter Marketing / eCommerce bei EURONICS.

JOM-Geschäftsführer Henning Ehlert: "Wir freuen uns sehr, mit EURONICS eine etablierte Marke des Elektronikfachhandels als Kunden gewonnen zu haben. Wir sehen eine zentrale Herausforderung darin, die Handelskommunikation auch medial "neu" zu gestalten. Ganz nach dem Motto: Multichannel-Marketing follows Multichannel-Sales." Der Genossenschaft EURONICS Deutschland eG gehören 1.500 Mitglieder in ganz Deutschland an. Diese führen mehr als 1.700 Standorte vom Fachmarkt mit Vollsortiment bis hin zum service-orientierten Ein-Mann-Betrieb. Im Geschäftsjahr 2014/2015 erwirtschaftete EURONICS einen Gesamtumsatz von 3,45 Milliarden Euro und gehört damit zu den führenden Handelsunternehmen im Heim- und Unterhaltungselektronikbereich in Deutschland.

Zur JOM Group:

JOM kombiniert die Leistungen einer auf nachhaltig höchste Budgeteffizienz positionierten Mediaagentur mit dem Angebot einer konsequent auf Performancemarketing spezialisierten Digitalagentur. JOM wurde 1997 von Michael Jäschke gegründet und beschäftigt in Deutschland 62 Mitarbeiter. JOM ist inhabergeführt, unabhängig und fokussiert auf die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz. Mit einem Billing-Volumen von rund 225 Mio. EUR gehört JOM zu den Top 4 der inhabergeführten Mediaagenturen in Deutschland. Gleiches gilt für das Feld der Performance-Marketing-Agenturen.

JOM ist Mitglied der OMG und des BVDW.

Zu den Kernkompetenzen zählen Mediaberatung in allen On- und Offline-Medien, Performance-Marketing, Content-/Social-Media-Marketing, Online-/Public-Relations, Online-Kreation, Regionalmarketing sowie als Basis jede Form von strategischer Planung.

JOM arbeitet nach dem selbstentwickelten, wissenschaftlich fundierten Prinzip der Hybrid Marketing Communication. Es steht nur JOM-Klienten zur Verfügung. Damit kann die Agentur für jede individuelle Aufgabe die optimale Kombination aus allen denkbaren Kommunikationskanälen zusammenstellen, im Online-Bereich integriert auch mit Content füllen und so ihren Klienten ein Höchstmaß an nachhaltiger Budgeteffizienz garantieren.

Zu EURONICS:

SUHD, Smart Wearables, Smart Home und Haushaltsgeräte mit höchster Energieeffizienz gehören gleichermaßen zum Sortiment der EURONICS Fachhändler wie die konventionellen Produkte der Consumer Electronics. Die Genossenschaft zählt in Deutschland mehr als 1.500 Mitglieder an über 1.700 Standorten mit rund 12.000 Mitarbeitern. Ein umfassendes Dienstleistungsangebot, individuelle Beratung und qualifiziertes Fachpersonal sind die gemeinsamen Kennzeichen der zumeist inhabergeführten mittelständischen Fachgeschäfte und Fachmärkte. Mit einem Gesamtumsatz von 3,45 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2014/2015 gehört EURONICS zu den führenden Marktteilnehmern der Branche in Deutschland.

Die EURONICS Deutschland eG ist Partner des europäischen Einkaufs- und Marketingverbundes EURONICS International mit Sitz in Amsterdam. Aktuell ist die Verbundgruppe mit mehr als 11.000 Standorten in Europa aktiv und erzielte 2014 einen Gesamtumsatz von 18,2 Milliarden Euro. Mehr als 50.000 Mitarbeiter sind in den rund 6.400 Mitgliedsunternehmen beschäftigt. In Europa ist EURONICS die größte Verbundgruppe der Branche. www.euronics.de

Pressekontakt JOM Group:

Original-Content von: JOM Jäschke Operational Media GmbH, übermittelt durch news aktuell