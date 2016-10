Komplette Neubau-Haustechnik in einem Gerät / Heizungsanlage als Designobjekt

Das Integralgerät LWZ 504 von Stiebel Eltron übernimmt alle haustechnischen Funktionen. Es ist gleichzeitig Heizungsanlage, Warmwasserbereiter und kontrollierte Wohnungslüftung. Auf Wunsch kann es auch kühlen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/62786 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. ... Bild-Infos Download

Holzminden (ots) - Der schmuddelige Heizungskeller hat längst ausgedient. Im Neubau ist umbauter Raum viel zu kostbar, als dass auch nur ein Quadratmeter ungenutzt verschenkt werden darf. Und nicht selten wird auf den Keller gleich ganz verzichtet. Also wandert die Heizungsanlage in den Technikraum, der wiederum im Erdgeschoss zu finden ist - und damit in das Blickfeld des Bewohners wie auch etwaiger Besucher rückt.

"Moderne Heizungsanlagen verbrennen keine fossilen Brennstoffe, nutzen stattdessen die Kraft der Umwelt - und sind auch optisch sehr ansprechend", erklärt Henning Schulz, Pressesprecher des Heiz- und Wärmetechnikunternehmens Stiebel Eltron. "Ideal geeignet für den Neubau sind Integralsysteme, die gleich alle haustechnischen Funktionen in einem Gerät vereinen, wie die LWZ 504 von Stiebel Eltron. Da ist nicht nur die Wärmepumpe für das Heizen und die Warmwasserbereitung integriert, sondern auch die komplette kontrollierte Lüftungsanlage mit ausgezeichneter Wärmerückgewinnung."

Der Anschluss einer Solarthermie-Anlage ist genauso möglich wie die Nutzung in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage. Der Einsatz einer Lüftungsanlage sollte bei einem Neubau grundsätzlich geprüft werden, rät der Experte: "Der erforderliche Mindestluftwechsel in Gebäuden ist heute - anders als noch vor einigen Jahren - durch eine unkontrollierte freie Lüftung beispielsweise über Undichtigkeiten an Fensteranschlüssen oder auch durch die gewollte freie Lüftung über das regelmäßige Öffnen der Fenster kaum noch zu erreichen. Das ist ja auch gar nicht mehr gewünscht, denn bei dieser Lüftung geht mit der Abluft zusätzlich die enthaltene Wärmeenergie nutzlos verloren. Die Lösung dieser auf den ersten Blick verzwickten Situation ist eine kontrollierte Lüftung über haustechnische Geräte, die den notwendigen Mindestluftwechsel sicherstellen und dabei die Energie aus der verbrauchten Abluft zurückgewinnen."

Genau das übernimmt die LWZ 504. Weitere Vorteile des neuen Produktes sind die integrierten Hocheffizienz-Heizungsumwälzpumpen und der hohe Warmwasserkomfort dank des 235-Liter-Speichers. Selbstverständlich kann das invertergeregelte Integralgerät dank reversibler Wärmepumpe auch die Kühlung des Gebäudes übernehmen.

Zusätzliche wurde die Luft-Wärme-Zentrale LWZ 504 von Stiebel Eltron vom Passivhaus Institut Dr. Feist mit dem Zertifikat als "Passivhaus geeignete Komponente" in der Kategorie Wärmepumpen Kompaktgerät ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Original-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuell