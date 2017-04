Regensburg (ots) - Es ist einer dieser Erfolge, deren Wert vielleicht erst in der Zukunft abzuschätzen ist. Wenn in 20 Jahren eine Futsal-Bundesliga mit Profis zur Normalität in Deutschland gehören wird, ist es fraglich, ob Regensburg noch in der Lage ist, um die deutsche Meisterschaft mitzumischen. In die aktuellen Annalen aber hat sich Regensburg am Samstag eingetragen. Mit den Hamburg Panthers wurde im Halbfinale nicht irgendein, sondern der deutsche Verein schlechthin eliminiert. Der Verein, der es heuer als erster deutscher Klub unter die Top 16 Europas in der Champions League schaffte. Jene Champions League, zu der den Regensburgern jetzt noch ein einziger letzter Sieg fehlt. Noch hat Futsal nicht die Aufmerksamkeit, die in anderen, auch europäischen Ländern mit vollen Hallen selbstverständlich ist. Und natürlich ist der Regensburger Erfolg der sportlichen Klasse der brasilianischen Importspieler geschuldet. Die zeigen zum einen, wo der Weg hingehen muss - und sie inspirieren den Nachwuchs des SSV Jahn 1889. Wer die gemeinsamen Jubelbilder sieht, erkennt das schnell. Mag sein, dass Futsal derzeit nur ein Nischenprodukt ist. Aber Regensburg ist vorne dran, ein Trendsetter und hat die Gunst der Stunde genutzt. Und wer in zwei Jahren mit so viel Begeisterung so ein Projekt aus dem Boden stampfen kann, der hat vielleicht für die Zukunft noch mehr in petto.

