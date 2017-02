Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zum Streit an der Universität in Regensburg:

Regensburg (ots) - Demokratie kann ungemütlich sein - das bekommen die Studierenden in Regensburg jetzt zu spüren. Der Konflikt kreist um die Frage, ob sich Meinungen, die der eigenen widersprechen, einfach verbannen lassen. Die Antwort ist kurz und unbequem: Nein! Wir müssen die Weltsicht Andersdenkender aushalten. Der Streit zwischen der linken Bunten Liste und den konservativen Korporationen kocht zu einer Zeit hoch, in der Ordnungen ins Wanken geraten: Superkapitalist Trump gewinnt die Arbeiter für sich, Sarah Wagenknecht lobt ihn, Alt-Feministin Alice Schwarzer rückt nach rechts, die AfD kuschelt mit Putin. Die politischen Lager verschwimmen. Damit wächst der Druck auf politische Akteure aller Couleur, sich abzugrenzen. Vor diesem Hintergrund erscheint der Uni-Eklat als Phänomen seiner Zeit. Doch es ist wichtig, dass die Meinungsvielfalt bewahrt wird, besonders in einer Bildungseinrichtung. Das geht manchmal nicht ohne Streit. Aber den müssen wir aushalten.

