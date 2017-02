Mittelbayerische Zeitung: Mittelbayerische Zeitung (Regensburg) zur Einstellung der Förderung von Läufer Tesfaye:

Regensburg (ots) - Es gibt wohl nur wenige 1500-Meter-Läufer in Europa, die das Talent eines Homiyu Tesfaye besitzen. Dass der DLV die finanzielle Förderung des gebürtigen Äthiopiers einstellt, ist nachvollziehbar. Verband und Bundestrainer kämen gegenüber den anderen Kader-Athleten in Erklärungsnot. Wie sollten sie begründen, dass für alle Regeln gelten, bis auf den einen, der nicht mitfahren will ins Trainingslager, der unentschuldigt nicht zum Training erscheint, der - so berichtet es die "FAZ" - Dopingkontrollen verpasste? Homiyu Tesfaye wählt nun einen anderen Weg. Vielleicht mag dieser der richtige für ihn sein. Nicht jedem ist es gegeben, sich in ein System einzufügen. Das liegt aber nicht immer nur allein am System.

