Regensburg (ots) - Mit Kübeln voller Häme statt Champagnerströmen hätte die Elbphilharmonie auch eröffnet werden können. Schließlich rangiert der Bau im Ranking deutscher Baustellendesaster knapp hinter BER. Ein Glück nur, dass die Steuermilliarden sprudeln. Sonst hätte die gewaltige Kostenexplosion Entscheider dahingerafft. Jetzt wird der moderne Monumentalbau allenthalben gepriesen und ist auf Monate ausverkauft. Die Hamburger sind stolz auf "Elphi". Schon bald wird der markante Bau zum Magneten und Wahrzeichen geworden sein, so wie die Oper von Sydney. Die Australier haben den ursprünglichen Baupreis damals glatt um das Fünfzehnfache überzogen. Auch über Schloss Neuschwanstein kreiste schon zur Entstehungszeit der Pleitegeier. Wer denkt heute noch daran? Think big: Das Große denken, das fällt uns Deutschen schwer. Wir zählen und rechnen und ärgern uns gerne. Die Elbphilharmonie zeigt, dass es sich lohnen kann, auf die Vernunft zu pfeifen. Architektur ist auch eine Kunst. An ihrer Schönheit darf man sich erfreuen - ohne nach dem Preis zu fragen.

