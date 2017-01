Mittelbayerische Zeitung: Beliebigkeit war einmal /

Regensburg (ots) - Am Anfang des Erfolgs steht nicht selten eine ausgeklügelte Strategie. Unternehmer und ihre Berater zerbrechen sich die Köpfe über Marktlücken sowie kleine und große Trends. Sie erarbeiten Konzepte und versuchen, diese potenziellen Kunden überzeugend nahezubringen. Dies ist im Tourismus nicht anders als in vielen anderen Wirtschaftsbranchen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein Mega-Trend. Während sich andere Regionen anstrengen müssen, diesen mit Leben zu erfüllen, hat Ostbayern das Glück, quasi nur eine Schatztruhe öffnen zu müssen. Darin findet man nicht nur eine weitgehend intakte Natur mit Bergen, Seen, Flüssen, Thermalwasser, sondern auch viele Gastgeber, die nachhaltig unterwegs sind. Sie bieten ihren Gästen (Bio-)Nahrungsmittel aus der Region an, setzen auf alternative Energiemodelle und bestücken ihre Häuser mit Produkten made in Ostbayern - wie Gläser aus Zwiesel oder Holz aus dem eigenen Wald. Weil die Gäste zunehmend Wert auf all diese Dinge legen, sollten auch Kleinunternehmer kommunizieren, was sie tun, und dokumentieren, dass sie mit dem Thema Nachhaltigkeit stark identifiziert sind. Beliebigkeit und Austauschbarkeit - das war einmal. Immer mehr Touristen wollen wissen, wo und bei wem sie Urlaub machen und sich mit einer Region verbunden fühlen. Nachhaltigkeit ist längst auch ökonomisch interessant und sorgt für nachhaltigen Erfolg.

