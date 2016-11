Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zum EU-Winterpaket: Ein eiliges Geschenk, von Claudia Bockholt

Regensburg (ots) - Man kann den Kopf schütteln über das 1000-Seiten-Konvolut, das die EU-Kommission den Mitgliedsländern da unter den Baum und als Lektüre für die Weihnachtsferien ans Herz gelegt hat. Schon wegen des gewaltigen Umfangs und der noch einzuholenden Zustimmung der Mitgliedsstaaten wird es lange dauern, bis aus den Gesetzesentwürfen Wirklichkeit wird. Dabei wäre es höchste Zeit, die Verbraucher zu entlasten. In den letzten zehn Jahren sind die Strompreise für Verbraucher im europäischen Durchschnitt um 56 Prozent gestiegen. Die Ärmsten traf es am härtesten: Griechenland plus 157 Prozent, Spanien plus 110 Prozent. Es gibt also - neben dem Umweltgedanken - gute Gründe, sowohl den Energieverbrauch zu senken, als auch die Verbraucher zu stärken. Es kann nicht sein, dass sozial schwache Haushalte bis zu 22 Prozent ihres Einkommens für Energie ausgeben müssten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell