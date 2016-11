Regensburg (ots) - So ist das mit Geschwistern: Eben noch haben sie sich die Köpfe eingeschlagen, jetzt spielen sie wieder friedlich nebeneinander. Dobrindts Pkw-Maut-Pläne wurden von Merkel im Wahlkampf 2013 öffentlich abgekanzelt - dann aber in den Koalitionsvertrag gepackt. Mitte September hat Ministerpräsident Seehofer der Kanzlerin gedroht, sie im Wahlkampf 2017 nicht zu unterstützen, falls die CDU sich nicht auf eine Obergrenze für Flüchtlinge einlässt. Man wird sehen, wie dieser neuerliche Machtkampf endet - vielleicht nicht friedlich, aber doch aller Voraussicht nach schiedlich. Denn am Ende geht es um den Machterhalt im Bund, den wird keiner aufs Spiel setzen. Dass die CSU immer wieder einmal die Muskeln spielen lässt, schadet nicht. Seehofer erinnert Merkel daran, dass es rechts von ihr noch ein starkes konservatives Lager gibt. Und dass die CSU Rückzieher machen muss, zeigt den manchmal selbstherrlichen Parteigranden, dass eben nicht ganz Deutschland im Rhythmus der bayerischen Uhren tickt.

