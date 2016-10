ING-DiBa führt Basketball-Engagement langfristig fort Sponsoring-Verträge mit DBB und DRS bis 2020 verlängert

1 weiterer Medieninhalt

Frankfurt/Main (ots) - Die ING-DiBa unterstützt weiterhin den deutschen Basketball und bleibt Hauptsponsor vom Deutschen Basketball Bund (DBB) und dem Fachbereich Rollstuhlbasketball des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands (DRS). ING-DiBa Vorstandsmitglied Katharina Herrmann, DBB-Präsident Ingo Weiss und DRS-Vorsitzender Ulf Mehrens unterzeichneten die Verträge mit einer Laufzeit bis 30. September 2020 heute in Frankfurt.

"Wir wollen uns auch in Zukunft in allen Bereichen des Basketballs engagieren. Dabei liegen uns Nachwuchsarbeit und Rollstuhlbasketball weiterhin besonders am Herzen", sagt Katharina Herrmann. So werden die ING-DiBa und der DBB auch 2017 ihr Programm "Talente mit Perspektive" mit bundesweiten Sichtungs-Turnieren fortsetzen. "Ich freue mich sehr über die heutige Vertragsverlängerung über vier Jahre bis hin zu den Olympischen Spiele 2020 in Tokio und die Fortsetzung der Partnerschaft, die von gegenseitigem Vertrauen, ganz viel Kreativität und Begeisterung für den Basketball geprägt ist", sagt DBB-Präsident Ingo Weiss. Und auch für DRS-Vorsitzenden Ulf Mehrens ist die Verlängerung der Partnerschaft "eine fantastische Sache. Seit 2005 gehen wir bereits gemeinsamen einen sehr erfolgreichen Weg, der uns bei den Paralympics in Rio de Janeiro erneut aufs Podest gebracht hat."

Seit 2003 Partner des deutschen Basketballs

Seit 2003 sponsert die ING-DiBa sämtliche Herren-, Damen- und Jugend-Nationalmannschaften des DBB. Ebenfalls seit 2003 besteht die Zusammenarbeit mit Marken- und UNICEF-Botschafter Dirk Nowitzki. Der Vertrag mit Nowitzki wurde im vergangenen Jahr bis Ende 2017 verlängert. Der NBA-Profi und die ING-DiBa unterstützen gemeinsam das Kinder- und Jugendprojekt "BasKIDball" von iSo - Innovative Sozialarbeit an 16 deutschen Standorten, zuletzt durch das Benefiz-Fußballspiel "Champions for Charity". Seit Juni 2005 ist die ING-DiBa Hauptsponsor des Fachbereichs Rollstuhlbasketball des Deutschen Rollstuhl-Sportverbands und fördert die Inklusion und den paralympischen Sport der sehr erfolgreichen Nationalmannschaften des Team Germany.

In einer Bevölkerungsumfrage von Link Institut für Markt- und Sozialforschung und HORIZONT ging die ING-DiBa zum wiederholten Mal als Finanzunternehmen mit der größten Bekanntheit in Sachen Sportsponsoring hervor.

