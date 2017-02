neues deutschland: Ökonom Enrique Dussel Peters: "Trump wird sich treu bleiben"

Berlin (ots) - Die Drohkulisse der USA gegenüber Mexiko steht: Strafzoll von 20 Prozent auf alle mexikanischen Importe. "Trump kann Steuern, Zölle erheben oder beispielsweise die Überprüfung der von Mexiko in die USA exportierten Avocados anordnen. Wenn Tonnen über Tonnen Avocados dann eine Woche an der Grenze geprüft werden, kommen sie nie in den USA an", sagte der Ökonom Enrique Dussel Peters der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Mittwochausgabe).

Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) zwischen den USA, Kanada und Mexiko ist nicht in Stein gemeißelt: "Aus der politischen Perspektive hat natürlich jedes der drei NAFTA-Länder zu jedem Zeitpunkt das Recht zu sagen, ich will nicht mehr, das interessiert mich nicht. Es gibt viele technische Optionen, NAFTA unmöglich zu machen, wenn ein Land kein Mitglied mehr sein will", so der an der Autonomen Nationaluniversität Mexikos (UNAM) lehrende Ökonomie-Professor. Er warnt davor, Trump zu unterschätzen: "Es ist ganz wichtig, Trump viel ernster zu nehmen, als das bisher geschehen ist. Es gibt Leute, die in den vergangenen Monaten gesagt haben: Da ist der Kandidat Trump, der Präsident Trump wird anders sein. Dahinter steht die Idee, der Präsident wird sich beruhigen, normalisieren. Aber Trump ist bisher sehr kohärent gewesen. Trump stellt eine politische Rationalität in den Vordergrund, keine ökonomische. Viele Leute verstehen das nicht, es irritiert sie."

Pressekontakt:

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell