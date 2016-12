neues deutschland: Kommentiert: Abschieben? Wie blöd ist das!

Berlin (ots) - SPD, LINKE und Grüne verhinderten seit Monaten, dass die nordafrikanischen Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, tönt die Union. Womit all jenen, die nicht jede - im doppelten Sinne - Rechtsbeugung mitmachen wollen, eine Mitschuld an Tod und Leid zugewiesen werden soll. Hätte man auf uns gehört, so der Tenor der Unionsdemokraten, wäre der mutmaßliche Weihnachtsmarkt-Attentäter längst abgeschoben in seine Heimat Tunesien. Tolle Logik! Klar doch, geh' heim, Terrorist, geh' da morden! Es gibt bei euch so viele Hotels und Museen. In Tunis oder in Port El-Kantaoui. Oder in Djerba. Djerba...? Oh nein, da bitte nicht, das wäre ja unsensibel gegenüber Deutschland. Das so viel tut für die Sicherheit Tunesiens, das pausenlos darüber nachdenkt, wie man es schafft, dass der IS nicht auch dort Fuß fassen kann. Und weil das nordafrikanische Land durch seine demokratische Entwicklung im arabischen Frühling so eine Vorbildrolle eingenommen hat, lieferte Deutschland schon sechs (ausgemusterte) Schnellboote, Hunderte Militärlaster und sonstiges Gerät. Die Frau von der Leyen und der Herr de Maizière waren schon mehrfach da, um die - so die uniforme Verlautbarung - »Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich« zu erweitern. Dabei boten sie Soldaten und Polizisten als Ausbilder an. Und nun schickt das um Tunesiens Sicherheit so besorgte Deutschland eben noch ein paar Terroristen dazu. Kostet auch nichts extra. Nicht einmal ein wenig Nachdenken.

