NOZ: Driesang und Bronson sollen für die AfD ins Europäische Parlament nachrücken

Osnabrück (ots) - Driesang und Bronson sollen für die AfD ins Europäische Parlament nachrücken

Osnabrück. Für die aus dem Europäischen Parlament ausscheidende AfD-Abgeordnete Beatrix von Storch soll der Bayer und Bundesvorstand Dirk Driesang nachrücken. Das erfuhr die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Dienstag) aus Parteikreisen. Der Musiker Driesang gilt als libertär, pluralistisch und eher moderat, wenn auch Verschwörungstheorien etwa über das "internationale Finanzkapital" zugeneigt. Gute Worte fand er in der Vergangenheit für Alice Weidel und Frauke Petry. Er gründete in Bayern die Gruppe "Alternative Mitte" und positionierte sich klar gegen den deutschnationalen Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke. 2014 trat er als Spitzenkandidat in Bayern für die Europawahl an.

Von Storch wird die AfD künftig im Bundestag vertreten. Die Partei rechnet außerdem damit, dass NRW-Fraktionschef Marcus Pretzell sein Brüsseler Mandat abgibt, was dieser bisher angedeutet, aber letztlich offen gelassen hat. Für ihn soll der Deutsch-Brite und Berliner AfD-Vize Hugh Bronson nachrücken. Derzeit ist der Unternehmer Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, wo er als europapolitischer Sprecher firmiert. Beobachter halten ihn für politisch schwer einzuschätzen. Bronson will die EU-Institutionen reformieren, äußert sich in der Regel aber sehr vage.

