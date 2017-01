LA LA LAND geht mit 14 Nominierungen ins Rennen um die OSCARS 2017 ++ Soundtrack und Score dreimal nominiert

La La Land Soundtrack / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/58621 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Universal International Division/universal Music" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Der Golden Globes-Regen - es gab sieben Preise, u.a. für den Besten Song und den Besten Filmscore - hat es bereits angedeutet: "La La Land" ist einer DER großen Favoriten für die Oscars 2017! Mit insgesamt 14 Nominierungen, die heute bekannt gegeben wurden, geht der zauberhafte Film mit Emma Stone und Ryan Gosling in den Hauptrollen ins Rennen um den wichtigsten Filmpreis der Welt. Damit zieht "La La Land" in der Oscar-Geschichte gleich mit "Titanic" (14) und "All About Eve" (14) und überholt die legendäre "Mary Poppins" (13).

Zu den Highlights von "La La Land" gehören der grandiose Soundtrack und Score. Mit "City Of Stars" und "Audition" sind gleich zwei Songs nominiert und auch der von Justin Hurwitz komponierte Score könnte mit dem Oscar gekrönt werden. "City Of Stars" wurde von Ryan Gosling und Emma Stone eingesungen - beide sind auch in den Hauptdarsteller-Kategorien nominiert. "La La Land" lockte bereits Millionen Zuschauer rund um den Globus in die Kinos. Der Soundtrack ist bereits in 31 Ländern Platz 1 der iTunes-Charts und auch hierzulande auf Erfolgskurs. Auf dem Soundtrack gibt es u.a. R'n'B-Superstar John Legend zu hören, der den exklusiven Song "Start A Fire" beisteuert.

Die Oscars 2017 werden am 26. Februar 2017 verliehen und weltweit live übertragen. Alle weiteren Infos gibt es unter www.oscars.com.

Die 14 Nominierungen im Überblick:

Bester Film Beste Regie Bester Hauptdarsteller Beste Hauptdarstellerin Bestes Originaldrehbuch Bester Song ("Audition" und "City of Stars") Beste Musik Beste Kamera Beste Ausstattung Beste Kostüme Bester Schnitt Bester Tonschnitt Beste Tonmischung

